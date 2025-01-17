Pelin Karahan eşi ve çocuklarıyla galaya geldi! Çocuklarına yorum yağdı

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Yayınlandığı dönemde büyük bir ilgiyle izlenen ve hafızalardan silinmeyen Kavak Yelleri dizisindeki 'Aslı Zeybek' karakteri ile hayatımıza giren Pelin Karahan, Tete ve Masal: Rüyalar Diyarı filminin galasında boy gösterdi.

BABA ONLARI İZLEDİ

Galaya eşi ve iki oğluyla birlikte katılan Pelin Karahan oğulları Eyüp ve Ali ile poz verirken kocası Bedri Güntay, onları hayranlıkla izledi.

Pelin Karahan'ın eşi ve çocuklarıyla olan görüntüleri kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.