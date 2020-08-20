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    Pelin Karahan, ev arıyor

    Ünlü oyuncu Pelin Karahan, evini değiştirmek için tatiline bir günlük ara verdi.
    • Haber Merkezi
    • 20.08.2020 - 08:11
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    Pelin Karahan, ev arıyor

    2 aydır Bodrum’da tatil yapan Pelin Karahan, bir günlüğüne İstanbul’a geldi. Oyuncu önceki gün Etiler, Ulus, Bebek arası mekik dokurken görüntülendi.

    AVRUPA'DA OTURMAK İSTİYOR

    Karahan, Avrupa yakasına taşınmak istediği için gün boyu gayrimenkul danışmanıyla 10’a yakın ev gezdi.

    Telaşlı olduğu gözlemlenen oyuncu, “Evimizi değiştireceğiz. Bir günlüğüne İstanbul’a geldim. Çocuklar Bodrum’da, akşam yanlarına döneceğim” dedi.

    Pelin Karahan, ev arıyor #1

    Pelin Karahan, ev arıyor #2

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