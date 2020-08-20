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Pelin Karahan, ev arıyor
Ünlü oyuncu Pelin Karahan, evini değiştirmek için tatiline bir günlük ara verdi.
- Haber Merkezi
- 20.08.2020 - 08:11
2 aydır Bodrum’da tatil yapan Pelin Karahan, bir günlüğüne İstanbul’a geldi. Oyuncu önceki gün Etiler, Ulus, Bebek arası mekik dokurken görüntülendi.
AVRUPA'DA OTURMAK İSTİYOR
Karahan, Avrupa yakasına taşınmak istediği için gün boyu gayrimenkul danışmanıyla 10’a yakın ev gezdi.
Telaşlı olduğu gözlemlenen oyuncu, “Evimizi değiştireceğiz. Bir günlüğüne İstanbul’a geldim. Çocuklar Bodrum’da, akşam yanlarına döneceğim” dedi.