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Uzun zamandır ekranlarda olan ünlü oyuncu Pelin Karahan, en büyük hayalini açıkladı.
Karahan, duayen sanatçı Emel Sayın'ı oynamak istediğini söyledi.
"Ekranlarda olmak istiyorum."
Karahan, "Toplantı yaptım menajerimle. Yakın zaman içinde güzel bir proje ile ekranlarda olmak istiyorum.
"Küçükken Emel Sayın olmuştum"
İleride Emel Sayın'ın hayatını oynamak çok isterim. Küçükken okulda Emel Sayın'ı canlandırmıştım." diyerek hayalini açıkladı.
Karahan, sima olarak Emel Sayın'a olan benzerliğiyle dikkat çekiyor.
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