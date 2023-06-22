Pelin Karahan ve Bedri Güntay'ın lüks aracı 1 milyon 800 bin TL'lik lüks marka üç tekerlekli motora binerken objektiflere yansıyan Pelin Karahan-Bedri Güntay çifti, Bodrum'da tatillerine devam ediyor. 3 ay boyunca Bodrum'da olacaklarını söyleyen çift, alışveriş yapmak için uzaklaştı.

Pelin Karahan ve Bedri Güntay, yaz sezonunu Bodrum'da açtı. Çocuklarıyla Bodrum'a giden çift, tatilin keyfini çıkarıyor. Tatil sırasında ihtiyaçlarını karşılamak için çarşıya çıkan ikili, basın mensuplarına yakalandı. Habertürk'ten Eren Gürel'in haberine göre; Pelin Karahan ile eşi Bedri Güntay, Bodrum'da tatil yapıyor. 1 milyonluk lüks araç Sıcak havanın tadını çıkaran çift, Ortakent'te objektiflere yansıdı. İkili, mutfak araçları satan bir mağazadan çıkarken görüntülendi. Ardından 1 milyon 800 bin TL'lik lüks marka üç tekerlekli motora binen Karahan ile Güntay, basın mensuplarıyla sohbet etmeyi de ihmal etmedi. Pelin Karahan, gazetecilere, "Alışveriş yapıyoruz, üç ay buradayız." açıklamasını yaptı.