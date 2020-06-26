Pelin Karahan'dan 6'ıncı yıl pozu

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Oyuncu Pelin Karahan, eşi Bedri Güntay ile 6'ıncı evlilik yıl dönümünü, sosyal medya hesabından paylaştığı mutlu aile pozu ile kutladı

Oyuncu Pelin Karahan, 2014 yılında iş insanı Bedri Güntay ile dünyaevine girmişti. Ali Demir ve Can Eyüp adında iki çocukları bulunan çiftin mutlu evliliği sürüyor.

AİLE POZU VERDİLER

Aile pozlarını sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaşan Karahan, bu kez 6'ıncı yıl dönümlerini kutladı.

Çocukları ve eşi ile çekildiği kareyi yayınlayan oyuncu, altına "Mutlu yıllar bize" notunu düştü.