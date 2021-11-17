Pelin Karahan’dan çarpıcı Meryem Uzerli itirafı

Pelin Karahan, Timur Savcı'nın Meryem Uzerli hakkında yaptığı açıklama hakkında konuştu.

Kıbrıs Zafere Doğru dizisinde İnci Dereli’yi canlandıran Pelin Karahan, çekimleri Kıbrıs’ta devam eden çekimlerinden fırsat buldukça İstanbul'a geliyor.

Ailesinin yanına gelen Pelin Karahan, önceki gün eşi Bedri Güntay ve çocuklarıyla Akmerkez’de görüntülendi. Karahan, Muhteşem Yüzyıl'da birlikte rol aldığı Meryem Uzerli hakkında çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Bir döneme damgasını vuran Muhteşem Yüzyıl'da Meryem Uzerli ile birlikte rol olan Pelin Karahan’a, yapımcı Timur Savcı’nın, Uzerli’yi ‘Şımarıklık’ ile suçlaması soruldu.

"YAPTIĞI HİÇ HOŞ DEĞİL"

Savcı'ya hak veren Karahan, “Doğru bir tavır değildi. Meryem'in yaptığı hiç hoş değildi. O dönem oradaydım. Hepimizin zor durumda kaldığı bir dönemdi. Timur ağabey zaten gerekli açıklamayı yaptı." dedi.