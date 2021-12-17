Pelin Karahan'dan döviz kuru yorumu

Ünlü oyuncu Pelin Karahan, döviz kurundaki hareketlilik nedeniyle yurt dışı tatiline gidemeyeceğini söyledi.

Kıbrıs: Zafere Doğru dizisinin İnci'si Pelin Karahan, eşi Bedri Güntay ile Etiler'de bir AVM'de objektiflere takıldı.

Karahan, döviz kurunda yaşanan hareketlikle ilgili bir itirafta bulundu.

"DÖVİZİN ARTMASI HEPİMİZİ ETKİLEDİ"



Döviz kurunda yaşanan artış sonrası alışverişe dikkat ettiğini belirten Karahan, şu ifadeleri kullandı:

"Dövizin artması hepimizi etkiledi. Kendimi bildim bileli aldığım her ürünün etiketine bakarım. Tereyağ mesela... Kısa süre içerisinde 2 defa zamlanmış. Üzülüyorum bu duruma.

"YURT DIŞINA GİTMEK HAYAL OLACAK GİBİ"

Eskiden eşimle birlikte yurt dışına tatile giderdik. Bu gidişle yurt dışına gitmek hayal olacak gibi duruyor"







