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    Pelin Karahan'ın ilginç çantası

    Eşiyle alışveriş yaparken görüntülenen pelin Karahan'ın çantasının üzerindeki yazı dikkat çekti.
    • Haber Merkezi
    • 23.11.2020 - 12:23
    • Güncelleme : 23.11.2020 - 12:36
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    Pelin Karahan'ın ilginç çantası

    Pelin Karahan eşi Bedri Güntay ile Etiler'de alışverişe çıktı. Karahan, çocukların eksikliklerini almaya geldiklerini söyledi.

    "YASAKLARA UYUYORUZ"

    Karahan, "Yasaklara dikkat ederek hayatımıza devam ediyoruz. Çocukların eksiklikleri vardı. Onları tamamlamaya geldim. Okullarda yok, o yüzden çocuklar evde sıkılıyor. Onlarla ilgileniyorum" diye konuştu.

    "NETLEŞMESİNİ BEKLİYORUM"

    Güzel oyuncu "Bir proje var mı? ekranlara ne zaman döneceksiniz?" sorularına; "Netleşmesini bekliyorum bir şeyler var. Öykü'yü çok beğendim. Proje çok güzel, keyiflice seyrettim" diyerek yanıtladı.

    Karahan üzerinde 'satılık değildir' yazan çantası ve şık tazıyla da dikkat çekti.

    Pelin Karahan ın ilginç çantası #1

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