Pelin Öztekin, babası Rasim Öztekin için düzenlenen geceye katılmadı! Galatasaray maçına gitti Oyuncu Pelin Öztekin, babası Rasim Öztekin'in ölüm yıl dönümünde düzenlenen anma törenine katılmak yerine maça gidince tepki çekti.

ensonhaber.com

Tiyatro ve sinemanın usta oyuncusu Rasim Öztekin, 3 yıl önce hayatını kaybetti.

62 yaşındaki sanatçı, sanat camiası tarafından unutulmadı.

Öztekin'in rol aldığı 'Seksenler' dizisinin kadrosu, dün oyuncunun vefat yıl dönümünde anma gecesi düzenledi.

Öztekin'in yokluğu dikkat çekti

Birbirinden ünlü isimler programa katılarak sahnede konuşma yaparken, gözler Öztekin'in kızı oyuncu Pelin Öztekin'i aradı.

Geceye katılmayan Öztekin'in yokluğu dikkat çekti.

Maça gitti

Kısa süre sonra sosyal medya hesabından paylaşım yapan oyuncunun, Galatasaray- Çaykur Rizespor maçına gittiği görüldü.

Babası gibi koyu bir Galatasaray taraftarı olan Öztekin, stattan paylaşım yaparak, "Olmayı sevdiğin yerdeyim Rasim'im" notunu ekledi.

"Seslenişi duyamadan geçen 3 yıl"

Pelin Öztekin'in geceye katılmayıp maça gitmesi ise birçok sosyal medya kullanıcısı tarafından tepki çekti.

Ardından babasıyla olan karesini paylaşan oyuncu, "Babiş diyemeden “Peloş” diye seslenişini duyamadan geçen 3 yıl…" ifadelerini kullandı.