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    Pelin Öztekin, denize girdi

    Sosyal medya hesabında sık sık yaz mevsimine duyduğu özlemi dile getiren ünlü oyuncu Pelin Öztekin, yaza hızlı bir giriş yaptı.
    • Haber Merkezi
    • 06.05.2022 - 10:20
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    Pelin Öztekin, denize girdi

    Usta sanatçı Rasim Öztekin'in kızı olan Pelin Öztekin, 2013 yılında 156 kiloya çıkmış, 2014'te mide küçültme ameliyatı olmuştu.

    Artık 60 kilo

    Altı ayda 53 kilo veren oyuncu, ardından 25 kilo daha vererek toplamda 93 kiloya veda edip 60 kiloya inmişti.

    Verdiği kiloların ardından fit bir görünüme kavuşan Pelin Öztekin, yaza hızlı bir giriş yaptı.

    Sosyal medya hesabında sık sık yaz mevsimine duyduğu özlemi dile getiren Öztekin, havaların ısınmasıyla soluğu denizde aldı.

    Pelin Öztekin, denize girdi #1

    Pelin Öztekin, denize girdi #2


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