Pelin Öztekin eğlencenin dozunu kaçırınca önce öpüştü, sonra mekandan kovuldu

Oyuncu Pelin Öztekin'in gittiği eğlence mekanında yeni tanıştığı ileri sürülen bir erkekle öpüştüğü görüntüler ortaya çıktı. İkili, gecenin ilerleyen saatlerinde mekandan kovuldu.

Usta oyuncu Rasim Öztekin'in 33 yaşındaki kızı Pelin Öztekin'in gittiği mekanda alkolün etkisiyle olay çıkardığı iddiası magazin gündemine bomba gibi düştü.

SARMAŞ DOLAŞ GÖRÜNTÜLENDİ

İddialara göre, Pelin Öztekin, kadın bir arkadaşıyla gittiği eğlence mekanında, iki kişiyle tanıştı. Samimiyeti ilerleten Öztekin ve kimliği bilinmeyen adam, herkesin içinde öpüşmeye başladı.

MEKANDAN KOVULDULAR

Mekanda çalan şarkıları yüksek sesle söyleyen ve dans eden Pelin Öztekin’in keyifli anları müşterilerin gözünden kaçmadı.

Diğer müşteriler tarafından çekilen görüntülerde Pelin Öztekin ve arkadaşının kimseye aldırış etmeden uzun uzun öpüşmesi gündeme bomba gibi düştü.

Gecenin sonunda müşterilerin ünlü isim ve arkadaşlarının hareketlerinden şikayet etmesi üzerine ekibin mekandan kovulduğu iddia edildi.