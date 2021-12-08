Euro
15.4931
1.81%
Dolar
13.6915
1.49%
Altın
787.55
1.7%
Borsa
1.996
0.78%
Bitcoin
696.662
-2.50%
BTXN Coin
45.01
-4.25%
10ºC
İstanbul
Bulutlu 10 C

    Pelin Öztekin, göbek attı

    Verdiği kilolar ve değişimiyle gündemden düşmeyen Pelin Öztekin, oryantal dansıyla Asena’ya taş çıkarttı.
    • Haber Merkezi
    • 08.12.2021 - 10:02
    • Güncelleme : 08.12.2021 - 14:41
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Pelin Öztekin, göbek attı

    Geçtiğimiz aylarda hayatını kaybeden usta isim Rasim Öztekin’in kendisi gibi oyuncu kızı Pelin Öztekin, 93 kilo vererek büyük bir değişime imza attı.

    Sosyal medyayı aktif olarak kullanan oyuncu, oryantal dansı yaptığı anları Instagram’dan paylaştı.

    ZİLLİ KEMER TAKTI

    Beline zilli kemer takan Pelin Öztekin, yaptığı hareketlerle Asena’ya benzetildi. Yarım milyona yakın takipçisi olan Pelin Öztekin, videosunun altına bir anket koyarak "Pelin Öztekin & Asena" arasında takipçilerinin oylama yapmasını istedi.

    Pelin Öztekin, göbek attı ViDEO

    Pelin Öztekin, göbek attı #1Pelin Öztekin, göbek attı #2

    İlginizi Çekebilir


    Görüş Bildir