Pelin Öztekin, göbek attı

Verdiği kilolar ve değişimiyle gündemden düşmeyen Pelin Öztekin, oryantal dansıyla Asena’ya taş çıkarttı.

Geçtiğimiz aylarda hayatını kaybeden usta isim Rasim Öztekin’in kendisi gibi oyuncu kızı Pelin Öztekin, 93 kilo vererek büyük bir değişime imza attı.

Sosyal medyayı aktif olarak kullanan oyuncu, oryantal dansı yaptığı anları Instagram’dan paylaştı.

ZİLLİ KEMER TAKTI

Beline zilli kemer takan Pelin Öztekin, yaptığı hareketlerle Asena’ya benzetildi. Yarım milyona yakın takipçisi olan Pelin Öztekin, videosunun altına bir anket koyarak "Pelin Öztekin & Asena" arasında takipçilerinin oylama yapmasını istedi.

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