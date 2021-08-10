Pelin Öztekin'den bikinili fotoğraf

Tatile çıkan oyuncu Pelin Öztekin, bikinili fotoğrafını paylaştı.

Kısa süre önce babası usta oyuncu Rasim Öztekin'i kaybetmesi nedeniyle büyük üzüntüye uğrayan Pelin Öztekin, sosyal medya hesabından sık sık paylaşım yapmaya devam ediyor.

Şu sıralar herhangi bir projede rol almayan ünlü oyuncu Öztekin, 2014 yılında 153 kiloyken önemli bir karar verdi ve mide küçültme ameliyatı oldu. 6 ayda 53 kilo veren oyuncu, ardından 25 kilo daha vererek toplamda 93 kiloya veda edip 60 kiloya indi.

"YENİ HAFTAYA BAKIŞIM"

Mide küçültme ameliyatı sonrası 93 kilo veren Pelin Öztekin, tatilde paylaştığını bikinili fotoğrafı ile kendine hayran bıraktı. Örgülü saçları ve renkli bikinisiyle poz veren Öztekin, paylaşımına "Yeni haftaya bakışım" notunu düştü.