Perihan Savaş 4’üncü doz aşısını yaptırdı

Türk sineması ve Yeşilçam'ın unutulmaz oyuncularından Perihan Savaş, koronavirüs aşısının 4'üncü dozunu Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yaptırdı.

Covid-19 salgınına karşı yürütülen aşılama çalışmalarında Türkiye’de ilk maviye dönen Muğla’da, ünlü sinema ve dizi sanatçıları da aşılarını yaptırmaya devam ediyor.

4.DOZ AŞISINI YAPTIRDI

Çekimleri Muğla’da devam eden ‘Elkızı’ dizisi başrol oyuncularından Türk sineması ve Yeşilçam’ın ünlü yıldızlarından Perihan Savaş, 4’üncü doz koronavirüs aşısını Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yaptırdı.

Ünlü oyuncuya, hastaneye başvurarak yaptırdığı aşı esnasında Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Turhan Togan eşlik etti.