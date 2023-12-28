Perihan Savaş, eski eşi İbrahim Tatlıses ile yıllar sonra bir araya geldi

ensonhaber.com
Şu sıralar Dilek Taşı dizisinde Macide karakterine hayat veren Perihan Savaş bir dönem İbrahim Tatlıses ile aşk yaşamış; ünlü çift, 1979 yılında da evlenmişti.
Çiftin 3 yıl süren bu evliliğinden Melek Zübeyde adında bir de kızları oldu.
Hamileyken aldatılmıştı
Perihan Savaş o dönem şiddet görmüş, bebeğine hamileyken aldatılmış ve bunu öğrendiğinde üzüntüden bebeğini düşürme tehlikesi yaşamıştı.
Eski aşıklar buluştu
O dönemde gördüğü şiddetle de hatırlanan Savaş ve eski aşkı İbrahim Tatlıses buluştu.
Zübeyde Melek, yıllar önce yollarını ayıran annesi Perihan Savaş ile babası İbrahim Tatlıses'in birlikte çekilen bir fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaştı.
Çiftin kızı Zübeyde Melek'in paylaşımı gündem oldu.
Daha Fazla Yorum Yükle
0 Yorum Yapılmış