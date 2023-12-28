Perihan Savaş, eski eşi İbrahim Tatlıses ile yıllar sonra bir araya geldi 1979 yılında evlenen ve 3 yıl evli kalabilen Perihan Savaş ve İbrahim Tatlıses'in gözlerden uzak büyüttüğü kızları Zübeyde'nin paylaştığı fotoğraf, sosyal medyada gündem oldu.

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Şu sıralar Dilek Taşı dizisinde Macide karakterine hayat veren Perihan Savaş bir dönem İbrahim Tatlıses ile aşk yaşamış; ünlü çift, 1979 yılında da evlenmişti.

Çiftin 3 yıl süren bu evliliğinden Melek Zübeyde adında bir de kızları oldu.

Hamileyken aldatılmıştı

Perihan Savaş o dönem şiddet görmüş, bebeğine hamileyken aldatılmış ve bunu öğrendiğinde üzüntüden bebeğini düşürme tehlikesi yaşamıştı.

Eski aşıklar buluştu

O dönemde gördüğü şiddetle de hatırlanan Savaş ve eski aşkı İbrahim Tatlıses buluştu.

Zübeyde Melek, yıllar önce yollarını ayıran annesi Perihan Savaş ile babası İbrahim Tatlıses'in birlikte çekilen bir fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaştı.

Çiftin kızı Zübeyde Melek'in paylaşımı gündem oldu.