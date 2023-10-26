Perihan Savaş İsrail'e tepki gösterdi: Bu bir soykırım... Yeşilçam sanatçısı Perihan Savaş, İsrail'in Filistin halkına saldırılarını kınayarak, "Ben bunu bir soykırım olarak görüyorum. Çok feci bir savaş suçudur" dedi.

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İHA

Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü'nün desteğiyle Bozok Üniversitesi Rektörlüğü'nde "2. Bozok Film Festivali" başladı.

Açılış programı öncesi Yeşilçam'ın usta isimlerinden Perihan Savaş ve Ediz Hun, öğrencilerle söyleşi programında bir araya geldi.

Savaş devam eden İsrail- Filistin savaşına karşı düşüncelerini aktararak tepki gösterdi.

Öte yandan Savaş, yaşanan saldırıların soykırım olduğunu ifade etti.

"İsrail'in durması gerekiyor"

İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarını da kınayan Savaş, şunları söyledi:

Bu bir soykırım, ben bunu bir soykırım olarak görüyorum. Daha önce bu soykırımı yaşamış millet olarak İsrail'in bu soykırımı başlatmaları ve devam ettirmeleri çok feci bir savaş suçudur.



Bu saldırıların bir an önce durdurulmasını istiyorum. İnsanlar ve çocuklar orada çok kötü durumdalar. Artık İsrail'in durması gerekiyor, bütün ülkeler elini taşın altına koymalı.

"Biz Almanların Hitler mezalimini kınıyoruz, 6 milyon Yahudi'yi katletti diye"

Festivale katılmaktan duyduğu memnuniyeti ifade eden Ediz Hun da İsrail'in saldırılarının insanlık dışı bir davranış olduğunu vurgulayarak, şöyle dedi:

İsrail'in bu davranışı kabul edilemez. İnsanlar yok ediliyor, insanın doğumu için 9 ay 10 gün gerekiyor ama o insanı bir an da yok ediyorsunuz. Böyle bir şeyin olmasını istemiyoruz.



Biz Almanların Hitler mezalimini kınıyoruz, 6 milyon Yahudi'yi katletti diye. O ölenlerin hürmetine bu katliamı Netanyahu'nun yapmaması gerekiyor. Ben kınıyorum. Bir an evvel barışın sağlanması gerekiyor.



Mutafa Kemal Atatürk'ün büyüklüğü de 'Yurtta sulh cihanda sulh' sözünden geliyor, çok önemli bir söz. İnsan çok değerli bir varlıktır. Ona kıymet vereceğiz, onu yok etmek değil yaşatmak için çalışacağız. Bunun için şiddetle İsrail'i kınıyorum, saldırıların kabul edilir yanı yok. Ayrıca ABD'nin de tutumunu kınıyorum.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)