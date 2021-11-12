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    Perihan Savaş oğlunu evlendiriyor: Ailemize hoş geldin

    Elkızı dizisiyle yeniden seyircisinin karşısına çıkan Perihan Savaş, oğlu Savaş Zafer'i evlendiriyor. Mutluluğunu dile getiren oyuncu, "Çok mutlu olun çocuklarım, ailemize hoş geldin kızım" dedi.
    • Haber Merkezi
    • 12.11.2021 - 16:55
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    Perihan Savaş oğlunu evlendiriyor: Ailemize hoş geldin

    Çukur dizisinde boy gösteren ardından Elkızı'yla anlaşan Perihan Savaş, en mutlu günlerini yaşıyor.

    Sayısız projeyle seyircisinin karşısına çıkan Savaş, oğlu Savaş Zafer evlendirmeye hazırlanıyor.

    Bir süredir birlikte olduğu blogger sevgilisi Melis Ketenci ile hayatını birleştirme kararı alan Zafer, evlilik teklifi etti.

    Sevgilisinden "Evet" cevabını alan Savaş Zafer, düğün hazırlıklarına başladı.

    "ÇOK MUTLU OLUN, HOŞ GELDİN KIZIM"

    Perihan Savaş, oğlu ve müstakbel gelininin fotoğraflarını Instagram'dan paylaştı.

    Sevincini dile getiren Savaş, "Bir kar küresiyle başlayan aşk... Mutlu sona ilerliyor.

    Çok mutlu olun çocuklarım, ailemize hoş geldin kızım." ifadelerini kullandı. Takipçileri çifte çok sayıda "Mutluluklar" mesajı yağdırdı.

    Perihan Savaş oğlunu evlendiriyor: Ailemize hoş geldin #1

    Perihan Savaş oğlunu evlendiriyor: Ailemize hoş geldin #2

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