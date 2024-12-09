Perihan Savaş ve İbrahim Tatlıses'in torunu büyüdü! Melek Zübeyde'nin oğluna yorum yağdı

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Usta oyuncu Perihan Savaş ile İbrahim Tatlıses'in bir dönem aşk yaşamışlardı.

Bu birliktelikten Zübeyde Melek adında bir de kızları bulunan iki ünlü isim, çocuklarını magazinden her zaman uzak tutmuşlardı.

3 ÇOCUK ANNESİ

3 çocuk annesi olan Melek Zübeyde Akkaş da çocuklarını da magazinden uzak tutmaya çalışıyor.

Perihan Savaş öncek akşam bir ödül töreninde boy gösterdi.

Savaş, Yılmaz Zafer ile evliliğinden olan oğlu Savaş Zafer ve gelininin yanı sıra İbrahim Tatlıses ile evliliğinden olan kızı Melek Zübeyde Tatlıses'in oğlu Efe (torunu) ile törene katıldı.