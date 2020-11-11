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    Perihan Savaş'ın 25 yıllık özlemi

    Perihan Savaş, henüz 39 yaşındayken, 1995 yılında kaybettiği eşi Yılmaz Zafer'in ölüm yıl dönümünü unutmadı.
    • Haber Merkezi
    • 11.11.2020 - 14:55
    • Güncelleme : 11.11.2020 - 14:59
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    Perihan Savaş'ın 25 yıllık özlemi

    Usta sanatçı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla merhum eşini andı.

    "SÖZÜN BİTTİĞİ YERDEYİM"

    63 yaşındaki Perihan Savaş, eşinin fotoğrafına, "Sözün bittiği yerdeyim bugün 25 yıl... Saygı, sevgi ve özlemle adamım..." notunu düştü.

    BEYİN KANAMASI GEÇİRDİ

    Savaş'ın 1987'de evlendiği eşi Yılmaz Zafer, 1995 yılında vefat etmişti.

    İlki 1994 Nisan ayında olmak üzere iki kere kalp krizi geçirerek uzun süre bakıma muhtaç şekilde yaşayan sanatçı, bu nedenle geçirdiği beyin kanaması sonucu yaşamını yitirdi.

    Perihan Savaş ın 25 yıllık özlemi #1

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