Perihan Savaş'tan İbrahim Tatlıses yorumu

Perihan Savaş, 68 yaşındaki Tatlıses’in, kendisinden 42 yaş küçük olan Gülçin Karakaya’yla olan aşkı ile ilgili ilginç bir yorumda bulundu.

Ünlü oyuncu Perihan Savaş, İbrahim Tatlıses'ten olan kızı Melek Zübeyde ve torunları Zeynep, Kemal Ali ve Efe Bal ile Bodrum'da tatil yapıyor.

YENİ SEVGİLİSİ 26 YAŞINDA

Önceki gün kızı ve torunlarıyla kahvaltı çıkışı görüntülenen Savaş'a, 68 yaşındaki İbrahim Tatlıses'in kendisinden 42 yaş küçük Gülçin Karakaya ile birlikte olması soruldu.

"SÖYLENECEK BİR ŞEY YOK"

Savaş, "Çok söyleyecek bir söz yok, Allah akıl fikir versin" yorumunda bulundu.

"KADINSIZ YAŞAYAMAM"

26 yaşındaki Gülçin Karakaya ile yeni bir aşka yelken açan Tatlıses, sevgilisiyle poz vermişti. Çok mutluyum. Ben kadınsız yapamam. Allah sahibine bağışlasın” sözleriyle gündeme gelen Tatlıses'in 7 çocuğu ve 9 torunu var.

"ÇOCUĞUMU DÜŞÜRDÜM"

Perihan Savaş daha önce katışdığı bir programda İbrahim Tatlıses'le birlikteyken yaşadıklarını anlatmıştı. İbrahim Tatlıses'in kızı Melek Zübeyde'ye hamileyken kendisini aldattığını söyleyen Perihan Savaş ”İhaneti öğrendiğimde çocuğumu düşürüyordum. Üzüntüden 15 gün hastanede yattım.4 aylıktı kızım kaybediyordum kızımı ben” demişti.

"HEP DÖVERDİ"

İbrahim Tatlıses'i gördüğü şiddet nedeniyle affetmediğini söyleyen Perihan Şavaş “Vururdu hep vururdu. Sadece bana değil herkese vururdu. Onu Allah affetsin. Artık benim için herhangi birisinden farkı yok” ifadelerini kullandı.