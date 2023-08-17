Petek Dinçöz, 1. evlilik yıl dönümlerini kutladı Petek Dinçöz ve eşi işletmeci Nida Büyükbayraktar, 1. evlilik yıl dönümlerini evlendikleri otelde geçirdi.

ensonhaber.com

Ünlü şarkıcı Petek Dinçöz, çocukluk aşkı işletmeci Nida Büyükbayraktar ile 16 Ağustos 2022'de İstanbul'daki bir otelde kıyılan nikah ve düğün töreni ile dünyaevine girmişti.

1. yıl kutlandı

Büyükbayraktar çifti, 1. evlilik yıl dönümlerini yine aynı otelde baş başa romantik bir ortamda kutladı.

"Zaman durdu"

Her fırsatta çok mutlu olduğunu söyleyen Petek Dinçöz, yayınladığı karelere '1 sene önce burada evet dedik, zaman durdu.' dedi.

Ünlü şarkıcının daha önce yaptığı evlilikten bir oğlu bulunuyor.