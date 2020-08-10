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Petek Dinçöz, hamile
Bir oğlu olan şarkıcı Petek Dinçöz, ikinci bebeğini bekliyor.
- Haber Merkezi
- 10.08.2020 - 17:05
Ünlü şarkıcı Petek Dinçöz ile Ispartalı iş insanı Serkan Kodaloğlu çifti, 2014 yılında dünyaevine girdi.
Çiftin 2015 yılında da oğulları İrfan Aslan dünyaya geldi.
Mutlu bir evlilik geçiren çiftten, güzel haber geldi.
İKİNCİ KEZ ANNE OLACAK
Peten Dinçöz, Instagram hesabı üzerinden pempe patikli bir fotoğraf paylaşarak, ikinci kez anne olmaya hazırlandığını duyurdu.
Dinçöz'ün 'şükür' emojisi ile paylaştığı fotoğrafın yorum kısmına tebrik mesajları yağdı.