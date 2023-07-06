Petek Dinçöz, kırmızı bikinisiyle poz verdi Konserlerine kısa bir ara veren Petek Dinçöz, tatile için memleketi İzmir'e gitti.

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Serkan Kodaloğlu'dan boşandıktan kısa süre sonrasında çocukluk aşkı Nida Büyükbayraktar ile nikah masasına oturan ve 8 senelik ardından sahnelere dönen Petek Dinçöz, bayram konserleri biter bitmez dinlenmek için soluğu memleketi İzmir’de aldı.

Kırmızı bikinisi ile plaja inen Dinçöz, fit fiziği ile dikkat çekti.

‘O zaman tatil başlasın’

Aralıklı oruç ile formunu koruyan şarkıcı paylaştığı fotoğrafların altına ‘O zaman tatil başlasın’ yazdı.

Sosyal medyadan günlük hayatına dair paylaşımalr yapan Dinçöz'ü takipçileri beğenisiz ve yorumsuz bırakmadı.