Petek Dinçöz Miami'deki denize sıfır lüks evini paylaştı

Petek Dinçöz, Miami'deki denize sıfır süper lüks evini nasıl aldığını açıkladı.

Serkan Kodaloğlu ile boşanır boşanmaz soluğu Miami'de alan Petek Dinçöz'ün yaklaşık 700 bin dolar olduğu iddia edilen ABD'deki evi sosyal medyanın gündeminden düşmüyor.

Boşandıktan sonra Reza Zarrab'la aşk yaşadığı iddiasıyla gündeme gelen Petek Dinçöz sosyal medyadan bir paylaşım yaparak evini kredi ile aldığını açıkladı.

"Kredi çektim"

Petek Dinçöz paylaşımında "Amerika’da oğlum ile yaşayacağım evimi bulmama yardım eden ve ev kredimi onaylayan, sevgili kardeşim Anthony Başaran’a Teşekkürlerimi borç bilirim" dedi.

Petek Dinçöz, geçtiğimiz hafta Reza Zarrab'ın yakın dostu danışmanı Aslı Güder ile fotoğrafını yayınlamıştı.







