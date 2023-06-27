Petek Dinçöz, Moskova'yı anlattı Konser vermek için Moskova'ya giden Petek Dinçöz, yaşadıklarını anlattı.

ensonhaber.com

Rusya'da darbe girişimi olduğu gün Moskova'da konser veren ünlü şarkıcı Petek Dinçöz'den yeni açıklama geldi.

Dinçöz, daha önce sosyal medyadan yaptığı açıklamada; sağlık durumlarının iyi olduğunu, bölgede internet erişimin kesilmesiyle kimseye haber veremediklerini söylemişti. İstanbul'a dönen Dinçöz, yeni bir açıklamada bulundu:

"Panikledik"

"Uçaktan indik, yolda giderken askeri araçlar, askerler gördük. Film seti sandık. İnternet erişimimiz de hiç yoktu. Türk kanalı açtık otelde. Daha da panikledik. Ben sahneye çıkmak üzereyken sokağa çıkma yasağı da geldi"