Petek Dinçöz'den bebek itirafı

25 yıl önceki aşkıyla evlenen Petek Dinçöz, eşi Nida Büyükbayraktar'ın 4'üncü kez baba olma hayali kurduğunu belirterek, "Nida hemen bebek istiyor" yanıtını verdi.

Ünlü şarkıcı Petek Dinçöz, geçtiğimiz ağustos ayında yeniden nikah masasına oturmuştu.

Oğlu İrfan Aslan'ın babası 8 yıllık eşi Serkan Kodaloğlu'ndan boşanan Dinçöz, 3,5 aylık yalnızlığın ardından Nida Büyükbayraktar ile dünyaevine girmişti.

Görkemli bir törenle evlenen çiftin düğünlerindeki takılar uzun süre konuşulmuştu.

1 milyon 300 bin liralık saat

Büyükbayraktar, eşi Petek Dinçöz’e düğünde pırlanta taşlarla süslü, özel seri Ro-lex marka saat hediye etmişti. Saatin fiyatının ise 72 bin dolar, yani yaklaşık olarak 1 milyon 300 bin lira olması sosyal medyanın gündemine oturmuştu.

25 yıl önce ilişki yaşayan çiftin ani evlilik kararı ise bebek dedikodularını gündeme getirmişti.





İddiaları yalanlamıştı

Basın mensuplarının bebek sorusuna, "Göbeğimi çekebilirsiniz." esprisi yapan Dinçöz, iddiaları yalanlamıştı.

"Nida hemen bebek istiyor"

Şarkıcı, şimdilerde çevresinin bebek sorularına ise "Nida hemen bebek istiyor." şeklinde yanıt veriyor.

3 çocuğu bulunuyor

51 yaşındaki Nida Büyükbayraktar'ın Mert Mehmet, Can ve Cansu adlarında boyunca 3 çocuğu bulunuyor.