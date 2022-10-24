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    Petek Dinçöz'den bebek itirafı

    25 yıl önceki aşkıyla evlenen Petek Dinçöz, eşi Nida Büyükbayraktar'ın 4'üncü kez baba olma hayali kurduğunu belirterek, "Nida hemen bebek istiyor" yanıtını verdi.
    • 24.10.2022 - 15:00
    • Güncelleme : 24.10.2022 - 16:09
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    Petek Dinçöz'den bebek itirafı

    Ünlü şarkıcı Petek Dinçöz, geçtiğimiz ağustos ayında yeniden nikah masasına oturmuştu.

    Oğlu İrfan Aslan'ın babası 8 yıllık eşi Serkan Kodaloğlu'ndan boşanan Dinçöz, 3,5 aylık yalnızlığın ardından Nida Büyükbayraktar ile dünyaevine girmişti.

    Görkemli bir törenle evlenen çiftin düğünlerindeki takılar uzun süre konuşulmuştu.

    1 milyon 300 bin liralık saat

    Büyükbayraktar, eşi Petek Dinçöz’e düğünde pırlanta taşlarla süslü, özel seri Ro-lex marka saat hediye etmişti. Saatin fiyatının ise 72 bin dolar, yani yaklaşık olarak 1 milyon 300 bin lira olması sosyal medyanın gündemine oturmuştu.

    25 yıl önce ilişki yaşayan çiftin ani evlilik kararı ise bebek dedikodularını gündeme getirmişti.

    Petek Dinçöz den bebek itirafı #1

    İddiaları yalanlamıştı

    Basın mensuplarının bebek sorusuna, "Göbeğimi çekebilirsiniz." esprisi yapan Dinçöz, iddiaları yalanlamıştı.

    "Nida hemen bebek istiyor"

    Şarkıcı, şimdilerde çevresinin bebek sorularına ise "Nida hemen bebek istiyor." şeklinde yanıt veriyor.

    3 çocuğu bulunuyor

    51 yaşındaki Nida Büyükbayraktar'ın Mert Mehmet, Can ve Cansu adlarında boyunca 3 çocuğu bulunuyor.

    Petek Dinçöz den bebek itirafı #2

    Petek Dinçöz den bebek itirafı #3

    Petek Dinçöz den bebek itirafı #4


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