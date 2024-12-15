Petek Dinçöz'den dikkat çeken açıklamalar

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Petek Dinçöz, müziğe verdiği ara sonrası sahnelere geri döndü.

Sahnelerden 10 yıla yakın uzak kalan Petek Dinçöz, geri dönükten sonra peş peşe konserler vermeye başladı.

Geçtiğimiz akşam konser veren ünlü şarkıcı, sahne öncesinde basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

İddialı söylemlerde bulunan Petek Dinçöz, sektörüne gözdağı verdi.

"ARA VERMESEYDİM..."

Geçtiğimiz günlerde katıldığı bir programda, "Eğer 10 yıl ara vermeseydim sektörde birçok kişi olmazdı. Olsalardı da yine ben onları silmiş olabilirdim. Benim olmamam, birçok kişinin ekmeğine yağ sürdü" açıklaması hatırlatılan Dinçöz, "Evet, ara vermeseydim birçok kişiyi yutardım.

Onlar benim dişimin kovuğuna sığmazdı. Tabii ki ara verdikten sonra ayaklar baş oldu. Şimdi geri döndük. Herkesi silkeleyelim. Artık herkes haddini ve yerini bilsin." ifadesini kullandı.