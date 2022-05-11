Petek Dinçöz'den Miami pozları gelmeye devam ediyor

Reza Zarrab'la aşk yaşadığı iddia edilen Petek Dİnçöz, paylaşımlarına hız verdi.

Geçtiğimiz aylarda çocuğunun babası 8 yıllık eşi Serkan Kodaloğlu ile tek celsede boşanan Petek Dinçöz, yeni bir hayata başladı.

Reza Zarrab iddiası

Oğlunun velayetini alan Dinçöz, boşanmanın ardından Miami'ye taşındı. Oğlunun eğitimi için buraya yerleşen Dinçöz'ün Ebru Gündeş'in eski eşi Reza Zarrab'la aşk yaşadığı iddia edildi.

Konuyla ilgili herhangi bir açıklamada bulunmayan Dinçöz ise sosyal medya paylaşımlarına hız verdi ve iddialı pozlarıyla sık sık adından söz ettirdi.

Mini şortuyla poz verdi

O paylaşımlarına bir yenisini daha ekleyen Dinçöz, mini şortuyla verdiği bir pozu Instagram hesabında takipçilerinin beğenisine sundu.

Yorum yağdı

Çok sayıda sosyal medya kullanıcısı tarafından büyük ilgi gören paylaşım, kısa sürede binlerce yorum ve beğeni alarak gündem oldu.