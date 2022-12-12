Petrol
76.59
0.64%
Euro
19.6062
-0.15%
Dolar
18.6444
0.02%
Altın
1.071
-0.39%
Borsa
5005
0.00%
Bitcoin
320.920
-1.26%
BTXN Coin
5.03
3.71%
Bitexen
16ºC
İstanbul
Hafif yağmur 16 C

    Petek Dinçöz'ü kızdırdılar

    Mini etekli pozunu sosyal medya hesabındna yayınlayan Petek Dinçöz, bir takipçisinden gelen yoruma sinirlendi.
    • Haber Merkezi
    • 12.12.2022 - 07:48
    • Güncelleme : 12.12.2022 - 07:52
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Petek Dinçöz'ü kızdırdılar

    Çocuğunun babası Serkan Kodaloğlu'yla yaptığı evliliği apar topar bitiren ve Miami'ye giden Petek Dinçöz, kısa bir süre sonra "çocukluk aşkım" dediği Nida Büyükbayrakdar ile nikah masasına oturmuştu.

    Sahnelere de dönen Petek Dinçöz iddiaları paylaşımlara imza atıyor. Son olarak süper mini elbisesiyle pozlar veren Dinçöz'e beğeni yaparken bazı takipçiler ise sahnelere dönen şarkıcının etek boyuna takıldı.

    "Sizi ilgilendirmez"

    Bir takipçi Petek Dinçöz'e "Bu kadar kısa abartı değil mi?" deyince şarkıcı tepkisin kalmadı. Dinçöz bu takipçiye tepki göstererek "Nerede nasıl giyineceğime ben karar veririm, başkası değil. Hele siz hiç değil. Lütfen siz kendinizle ilgilenin..." dedi.

    Petek Dinçöz ü kızdırdılar #1

    Petek Dinçöz ü kızdırdılar #2

     

    Petek Dinçöz ü kızdırdılar #3

    Petek Dinçöz ü kızdırdılar #4


    Koin yatırımı yapmadan önce buraya muhakkak göz at
    Advertorial

    Koin yatırımı yapmadan önce buraya muhakkak göz at

    Eski İçişleri Bakanı Cahit Bayar vefat etti
    İç Haber

    Eski İçişleri Bakanı Cahit Bayar vefat etti

    TÜYAP Kitap Fuarı'nda son gün yoğunluğu
    Gündem

    TÜYAP Kitap Fuarı'nda son gün yoğunluğu

    Görüş Bildir