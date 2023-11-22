Petek Dinçöz'ün Dilan Polat itirafı: "Beni de aradı" Güzellik merkezi sahibi olan Petek Dinçöz, güzellik sektörüne girdiğinde Dilan Polat'ın kendisini aradığını söyledi.

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Kara para aklama suçlamasıyla geçtiğimiz haftalarda tutuklanan Dilan-Engin Polat çiftinin olayı ardından güzellik sektörü balonu adeta patladı.

Özellikle son yıllarda güzellik merkezlerinin adeta bir furya haline gelmesiyle birlikte gözler, diğer güzellik merkezi sahiplerine çevrildi. Güzellik merkezi sahibi tüm fenomenler, MASAK tarafından inceleme altına alındı.

Güzellik merkezi sahiplerinden şarkıcı ve oyuncu Petek Dinçöz, 2021 yılında açtığı dükkan hakkında konuştu.

Dinçöz, verdiği bir röportajda ise güzellik merkezi açtığında Dilan Polat'ın kendisini aradığını söyledi ve aralarında geçen telefon konuşmasını anlattı.

"Dilan Polat beni aradı"

Güzellik merkezi açtığında kendisini Dilan Polat'ın aradığını itiraf eden Dinçöz, 'Beni o zaman Dilan Polat aradı, Hayırlı uğurlu olsun dedi.' ifadelerini kullandı.

"Dilan Polat ben"

Dinçöz'ün kendisini tanıyamadığını belirtmesi üzerine Polat'ın 'Dilan Polat ben, komşu olduk, hayırlı olsun.' cevabını verdiğini dile getirdi

Ünlü şarkıcı, Dilan Polat'ın müşterileri nasıl çektiğini sorması üzerine Polat, '24 saat Instagram'dan paylaşım yaparak çekeceksin hayatım.' yanıtını vermiş.