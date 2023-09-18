Petek Dinçöz'ün kış hazırlığı Alışveriş için bir AVM’ye gelen Petek Dİnçöz, kışa hazırlandığını söyledi.

ensonhaber.com

Ünlü şarkıcı Petek Dinçöz ile eşi Nida Büyükbayraktar, geçtiğimiz gün bir alışveriş merkezinde görüntülendi. Oğlu İrfan için bir mağazadan ayakkabı bakan Dinçöz, muhabirlerin sorularını yanıtlamayı da ihmal etmedi.

Arabesk albüm yapacağının müjdesini veren ünlü isim, "Arabesk albüm hazırlıyorum. Yeni nesil damar şarkıları seviyor, tanıdık şarkılar da olacak. Heyecanlıyım." dedi.

"Salça yapacağım"

Her şeyin yolunda olduğunu ve evliliğinin de çok güzel gittiğini söyleyen şarkıcı, "Eve gidip salça yapacağım, kışa hazırlanıyorum. Sahneler mutfağa doğru açıldı." ifadelerini kullanarak, evinin yolunu tuttu.