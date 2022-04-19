Petek Dinçöz'ün Miami'deki evini Reza Zarrab aldı iddiası

Boşandıktan sonra Miami'ye yerleşen Petek Dinçöz'ün adı Reza Zarrab'la anılıyor.

Daha önce Hadise ile aşk yaşadığı söylenen Ebru Gündeş'in eski eşi Reza Zarrab'ın şu sıralar adı, yeni boşanan şarkıcı Petek Dinçöz ile anılıyor.

Geçtiğimiz günlerde Miami’ye yerleştiğini duyuran Petek Dinçöz’ün, Reza Zarrab’la aşk yaşadığı öne sürülmüş fakat iddialar yalanlanmıştı.

700 bin dolar

Aşkı yalanlayan ikili hakkında yeni bir detay ortaya çıktı. Şu an Miami'de geçici olarak bir evde oturan Petek Dinçöz'ün, Reza Zarrab'ın kendisine aldığı 700 bin dolarlık eve yerleşmek için hazırlık yaptığı iddia edildi.

Ünlü şarkıcı Türkiye'yi terk ettiğini şöyle duyurmuştu:

Sevenlerine seslendi

"Herkese Merhabalar, Beni yıllardır yalnız bırakmayan, benimle birlikte büyüyen başta 'PDFC' ailem, sonra siz değerli sevenlerim.

"Miami'ye yerleştim"

Öncelikle beni merak ettiğiniz için çok teşekkür ederim, ben çok iyiyim. Oğlumun yabancı dilini daha hızlı ve iyi geliştirebilmesi için bundan sonraki süreçte eğitim ve öğretim yılını yurt dışında devam etmesini istediğim için Miami ‘ye yerleşme kararı aldım.

"Burası çok güzel"

Bir süre işlerim doğrultusunda gidiş-dönüş yapacağım. Onun dışında burası çok güzel, alışmaya çalışıyoruz. Elimden geldiğince de Instagram'da aktif olmaya çalışacağım. Hepinizi çok seviyorum, kocaman sevgiler. Petek Dinçöz"















