Petek Dinçöz'ün takılarının değeri dudak uçuklattı! 4.5 milyon TL Dün akşam Kıbrıs’ta hayranlarıyla buluşan Petek Dinçöz, sahneye özel tasarım takılarıyla çıktı.

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ensonhaber.com

İş insanı Serkan Kodaloğlu ile evlendikten sonra ekranlara ve sahnelere veda eden Petek Dinçöz, boşandıktan sonra sahnelere geri dönmüştü.

Kodaoğlu'ndan bir çocuğu bulunan Dinçöz, 8 yıllık aranın ardından ilk konserini 2022’de vermişti.

Geçtiğimiz yıl çocukluk aşkı Nida Büyükbayraktar ile nikah masasına oturan 43 yaşındaki güzel şarkıcı, Kıbrıs'taki bir otelde sahne aldı.

’İlk defa böyle pahalı bir mücevherat taşıyorum’’

Konser öncesi açıklamalarda bulunan Petek Dinçöz, takılarıyla dikkat çekti. Takılarıyla ilgili açıklama yapan Dinçöz, ‘’İlk defa böyle pahalı bir mücevherat taşıyorum.’’ dedi. Takılarının değerinin 150 bin dolar (4.5 milyon TL) olduğu öğrenildi.

Önceki akşam Kıbrıs’ta sahneye çıkan Petek Dinçöz, konserden karelerini de takipçileriyle paylaşmayı ihmal etmedi. Yine çok güzel görünen ünlü şarkıcıya takipçilerinden beğeni yağdı.

Dilber dansı yaptı

Ünlü şarkıcı, sahnede şu sıralar çok moda olan Dilber dansı yapmayı da ihmal etmedi.