Photoshop'suz Demet Özdemir
ensonhaber.com

Şarkıcı ve Oğuzhan Koç ile ayrılığı uzun süre gündemden düşmeyen Demet Özdemir, yer aldığı projeler ve sosyal medya paylaşımlarıyla çok konuşuluyor.

Film Festivali kapsamında bu yıl 21'incisi düzenlenen Kineo Ödül Töreni'nde "Uluslararası En İyi Oyuncu" ödülünü alan Özdemir, sosyal medyada gündem oldu.

Photoshop'suz Demet Özdemir
Demet Özdemir

Venedik sokaklarında poz verdi

Ödül gecesine katılan Özdemir, dünyaca ünlü bir markanın yırtmaçlı siyah elbisesini tercih etti. Ödülünü almadan önce Venedik sokaklarında ve gondolda, ünlü Fransız fotoğraf sanatçısı Nicolas Gerardin'e poz veren ünlü isim, Instagram hesabından bu fotoğrafları paylaştı.

Photoshop'suz Demet Özdemir
Demet Özdemir

Fotoğrafların ardından Özdemir'in filtresiz ve photoshop'suz hali sosyal medyada gündem oldu.