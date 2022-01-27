Pınar Altuğ, annesiyle fotoğrafını paylaştı

Ünlü oyuncu Pınar Altuğ, hasret dolu bir paylaşımda bulundu.

Çocuklar Duymasın dizisinde hayat verdiği 'Meltem' karakteriyle milyonların tanıdığı bir isim haline gelen ünlü oyuncu Pınar Altuğ, sosyal medya hesabından eski bir fotoğraf paylaştı.

"ÇOK ÖZLÜYORUM"

Ünlü oyuncu Pınar Altuğ, 1999 yılında hayatını kaybeden annesi Selma Altuğ ile pozunu paylaşıp ''Çok özlüyorum'' notunu düştü.

KIZINA BENZETTİLER

Takipçileri Pınar Altuğ'un vefat eden annesini, kızı Su'ya benzetti. Başarılı oyuncunun fotoğrafı çok sayıda yorum ve beğeni aldı.

"BABAM ÖLDÜĞÜNDEN BERİ ÇALIŞIYORUM"

Daha önce verdiği bir röportajda, babası öldüğünden beri çalıştığını söyleyen Pınar Altuğ, babası Niyazi Altuğ'u trafik kazasında, annesi Selma Altuğ'u ise kanser hastalığı nedeniyle kaybetmişti.

Lise yıllarında mankenlik yapmaya başlayan Pınar Altuğ, 1994 yılında katıldığı Miss Turkey yarışmasından birincilikle ayrıldı.