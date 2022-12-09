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    Pınar Altuğ, aşk pozu verdi

    Takipçilerine verdiği yanıtlarla adından söz ettiren Pınar Altuğ'ya bir takipçi 6 yaşında evlendirilen kız çocuğunu hatırlattı.
    • Haber Merkezi
    • 09.12.2022 - 07:52
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    Pınar Altuğ, aşk pozu verdi

    Bir dönem reyting rekorları kıran "Çocuklar Duymasın" dizisinin Meltem'i olarak hafızalara kazınan ünlü oyuncu Pınar Altuğ kocası Yağmur Atacan ile verdiği aşk pozunu sosyal medya hesabından yayınladı.

    Ünlü oyuncu paylaştığı fotoğrafa "Sevgilimle" notunu düştü. Altuğ'a yorum yağdı. Sosyal medyada takipçilerin gelen sorulara yanıt veren Altuğ'a yine ilginç mesajlar geldi.

    "Haberin var mı?"

    Bunlardan biri ise Türkiye'de infial yaratan 6 yaşındaki kızın evlendirilmesi olayıydı. Bir takipçi oyuncuya "6 yaşındaki bir çocuğu babası ve annesi 27 yaşında bir adamla evlendirmiş haberiniz var mı Pınar hanım?" yazdı.

    Pınar Altuğ ise bu yorum anlam veremedi ve şu yanıtı verdi: "Evet var Instagram'ın bir post bir de story bölümü var sanırım sizin de bundan haberiniz vardir?"

    Pınar Altuğ, aşk pozu verdi #1

    Pınar Altuğ, aşk pozu verdi #2


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