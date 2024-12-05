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Ekranların fenomen dizilerinden Çocuklar Duymasın dizisindeki Meltem rolüyle milyonlarca hayrana ulaşan Pınar Altuğ Atacan ile 2008 yılında evlendiği oyuncu Yağmur Atacan çifti önceki akşam bir davete katıldı.

Sık sık kendisinden 9 yaş küçük oyuncu Yağmur Atacan'la gündeme gelen Altuğ, en son eşiyle katıldığı davette topuklu ayakkabı giydiği için eleştirilmişti.

Instagram hesabından davetten görüntüleri paylaşan Altuğ, gelen yorumlara da cevap verdi.

Altuğ, bir kullanıcının "O değil de adamcağızı son videoda neden azarlıyorsunuz çocuk gibi" yorumuna "Kapıdan girerken kuyruğuma bastı" cevabını verdi.

"KISA TOPUK GÜZEL OLMUYOR"

"Zaten uzun boylusunuz neden bu kadar yüksek topuk giyiyorsunuz, eşiniz sizden kısa kalıyor" yorumuna da "Çünkü bence kısa topuk güzel bir şey değil. Ayrıca eşim de bu durumdan hiç rahatsız değil" diyerek yanıt verdi.