Petrol
119.25
3.14%
Euro
16.28
-0.37%
Dolar
14.81
-0.12%
Altın
921.79
-0.13%
Borsa
2175
1.43%
Bitcoin
624.471
3.30%
BTXN Coin
43.00
9.30%
Bitexen
3ºC
İstanbul
Bulutlu 3 C

    Pınar Altuğ, bakımda

    Şu sıralar gönül verdiği yogaya küçük bir ara veren Pınar Altuğ, bakıma gitti.
    • Haber Merkezi
    • 22.03.2022 - 09:24
    • Güncelleme : 22.03.2022 - 09:31
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Pınar Altuğ, bakımda

    Bikaç haftadır yoga yaparken ve amuda kalkmaya çalışırken paylaşımlar yapan  Çocuklar Duymasın'ın Meltem'i Pınar Altuğ, şimdi de bakım bir güzellik merkezinden fotoğraf yayınladı.

    BAKIM ZAMANI

    Cilt bakımı yaptırırken üzerini bir havluyla örten Altuğ, o anları paylaşmaktan çekinmedi.  47 yaşındaki Altuğ, pürüzsüz cildiyle dikkat çekti.

    Gzel oyuncu daha önce bir dergiye verdiği bir röportajında şunları söylemişti:

    "KRALİÇEM"

    "Beğenilir, fark edilir, genelde dikkat çekerdim. Rahmetli anneannem beni "Kraliçem" diye severdi. Eve taç getirdiğimde "Bak, çocukluğundan beri söylüyordum. Evet, seksapelim var. Fiziksel avantajlara sahibim, uzun bacaklıyım vesaire… Ama seksi olmak için özel bir şey yapmıyorum, vamp giyinmiyorum, öyle şuh pozlar vermiyorum. Bana göre seksapel sonradan kazanılan bir şey değil, içte olan bir şey. Bence bende de var"

    Pınar Altuğ, bakımda #1

    Pınar Altuğ, bakımda #2


    İlginizi Çekebilir

    Buğra Dijital Para ile Zengin Oldu!
    Coin Haber

    Buğra Dijital Para ile Zengin Oldu!

    Pamuk fiyatları, 11 yılın zirvesinde
    Ekonomi

    Pamuk fiyatları, 11 yılın zirvesinde

    Seren Serengil: Müşterimin kucağına oturmam
    Magazin

    Seren Serengil: Müşterimin kucağına oturmam

    Görüş Bildir