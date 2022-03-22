Pınar Altuğ, bakımda

Şu sıralar gönül verdiği yogaya küçük bir ara veren Pınar Altuğ, bakıma gitti.

Bikaç haftadır yoga yaparken ve amuda kalkmaya çalışırken paylaşımlar yapan Çocuklar Duymasın'ın Meltem'i Pınar Altuğ, şimdi de bakım bir güzellik merkezinden fotoğraf yayınladı.

BAKIM ZAMANI

Cilt bakımı yaptırırken üzerini bir havluyla örten Altuğ, o anları paylaşmaktan çekinmedi. 47 yaşındaki Altuğ, pürüzsüz cildiyle dikkat çekti.

Gzel oyuncu daha önce bir dergiye verdiği bir röportajında şunları söylemişti:

"KRALİÇEM"

"Beğenilir, fark edilir, genelde dikkat çekerdim. Rahmetli anneannem beni "Kraliçem" diye severdi. Eve taç getirdiğimde "Bak, çocukluğundan beri söylüyordum. Evet, seksapelim var. Fiziksel avantajlara sahibim, uzun bacaklıyım vesaire… Ama seksi olmak için özel bir şey yapmıyorum, vamp giyinmiyorum, öyle şuh pozlar vermiyorum. Bana göre seksapel sonradan kazanılan bir şey değil, içte olan bir şey. Bence bende de var"