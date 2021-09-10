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    Pınar Altuğ: Biz her şeyi kutluyoruz

    13 yıldır kendisi gibi oyuncu Yağmur atacan'la hayatını birleştiren Pınar Altuğ, ailece her şeyi kutladıklarını açıkladı.
    • Haber Merkezi
    • 10.09.2021 - 10:48
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    Pınar Altuğ: Biz her şeyi kutluyoruz

    12 Nisan 2008'de Yağmur Atacan ile nikah masasına oturan oyuncu Pınar Altuğ, geçtiğimiz haftalarda sosyal medya hesabından romantik bir paylaşım yapmıştı. Atacan ile sahil kenarında çekilen bu karesini yayınlayan Altuğ, gönderisine, "İyi ki be kocam, iyi ki..." notunu düşmüştü

    Pınar Altuğ, geçtiğimiz günlerde eşi Yağmur Atacan ile evlilik yıl dönümlerini değil, evlilik teklifi yıl dönümlerini kutladıklarını anlattı.

    "HAYAT KISA"

    Altuğ, konuyla ilgili, "Evlilik yıl dönümümüz değildi, evlilik teklifi yıl dönümümüz vardı. Deliye her gün bayram. Hep kutlayacak sebeplerimiz olsun, hayat çok kısa. Göz açıp, kapayıncaya kadar geçti. Nasıl geçti, 13 yıl oldu bilmiyorum. Bir ömür boyu aynı yastığa baş koymaya söz verdik." dedi.

    Pınar Altuğ: Biz her şeyi kutluyoruz #1

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