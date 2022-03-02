Pınar Altuğ: Bu erkekler nefes almasın

Pınar Altuğ, bu kez de Rusya ile Ukrayna arasında yaşananlarla ilgili yaptığı yorumla olay yarattı.

Sosyal medyayı aktif kullanan ve yapılan kötü yorumlaa çok sinirlenen ünlü oyuncu Pınar Altuğ, yine isyanlarda.

Altuğ, şimdi de sosyal medyada Ukraynalı kadınlar hakkında yapılan çirkin söylemlere isyan etti.

"NEFES ALMASIN"

Ünlü oyuncu, "Ukraynalı kadın mültecileri kabul edelim" yorumlarına, "Evladını korumaya çalışan, savaştan kaçan bir kadın için böyle bir cümle sarf edilmesi çok ağır. Bunları söyleyenler nefes almasın! Bir insanın aklına, savaş ortamında böyle bir şey nasıl gelebilir? Ben onlara 'Adam değil' diyorum. Adam, erkek merttir." dedi.