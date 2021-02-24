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    Pınar Altuğ, dağ evi kiraladı

    Pınar Altuğ, kaymak isteyen kızı Su için Kartalkaya'da dağ evi tuttu.
    • Haber Merkezi
    • 24.02.2021 - 07:20
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    Pınar Altuğ, dağ evi kiraladı

    Pandemi döneminde karavanla kamp yapmayı çok seven ünlü oyuncu Pınar Altuğ bu kez Kartalkaya’nın yolunu tuttu.

    Bu sefer kalacağı yere karavanıyla gidemeyen Pınar Altuğ, eşi Yağmur Atacan ve kızları Su ile zirveye yakın bir dağ evi kiraladı.

    "HER ŞEY SU İÇİN"

    Bu dönemde otelde kalmak istemediğini söyleyen  Altuğ, “Su kayak yapmak istedi, biz de kırmayıp buraya geldik” diye konuştu.

    Pınar Altuğ, dağ evi kiraladı #1

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