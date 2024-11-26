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En popüler projesi Çocuklar Duymasın'la bilinen Pınar Altuğ, kendisini tatmin eden bir rolü hala bulamadığı için uzun zamandır ekranlardan uzak olduğunu söylemişti.

Bir davette konuşan Altuğ, "Ters köşe bir rol olur mu?" sorusuna, "Olabilir tabii... Bu tipi müsaade edeceği ters köşe olur. Kötü kadın olabilir. Köylü kadını çıkmaz benden." yanıtını vermişti.

Ünlü ismin bu sözleri kısa sürede gündem olunca tepkiler de beraberinde gelmişti.

Bu konuşmalar magazin gündemine bomba gibi düşmüştü. Oldukça da tartışılan sözleriyle ilgili Pınar Altuğ, yeni açıklama yaptı.

Pınar Altuğ, yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"MANTIKLI DAVRANMAK LAZIM"

"Aradan cümleyi çekince saçma sapan oluyor. Biraz mantıklı davranmak lazım. Benim kaşlarımın şekli ortada. Bu surat doğal görünmeyeceğini için öyle rol çıkmaz manasında söylemiştim.

"HADSİZ ALGILANMIŞIM"

Aslında ben haddimi bilmeye çalışmıştım. Daha hadsiz algılanmışım algıladığım kadarıyla. Söylediğim güzellikle ilgili değildi. Bu tip çok uygun olmaz."