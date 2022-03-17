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    Pınar Altuğ, eşi Yağmur Atacan'la aşk pozu verdi

    Sosyal medyayı aktif kullanan Pınar Altuğ, günlük hayatından paylaşımlar yapmaya devam ediyor.
    • Haber Merkezi
    • 17.03.2022 - 08:10
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    Pınar Altuğ, eşi Yağmur Atacan'la aşk pozu verdi

    Pınar Altuğ, 2008 yılında nikah masasına oturduğu kendinden yaşça küçük Yağmur Atacan ile romantik bir fotoğrafını yayınladı.

    Çok sayıda sosyal medya kullanıcısının yoğun ilgi gösterdiği paylaşıma ilk yorum ise MasterChef Türkiye yarışmasının jüri üyesi Mehmet Yalçınkaya'dan geldi.

    MEHMET ŞEF YORUM YAZDI

    Mehmet Yalçınkaya, ünlü çiftin romantik pozuna "Harikasınız" yorumunda bulundu.

    Pınar Altuğ, 2009'da kızı Su'yu kucağına almıştı.

    Pınar Altuğ, eşi Yağmur Atacan la aşk pozu verdi #1

    Pınar Altuğ, eşi Yağmur Atacan la aşk pozu verdi #2


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