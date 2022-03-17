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- Pınar Altuğ, eşi Yağmur Atacan'la aşk pozu verdi
Pınar Altuğ, eşi Yağmur Atacan'la aşk pozu verdi
Sosyal medyayı aktif kullanan Pınar Altuğ, günlük hayatından paylaşımlar yapmaya devam ediyor.
- Haber Merkezi
- 17.03.2022 - 08:10
Pınar Altuğ, 2008 yılında nikah masasına oturduğu kendinden yaşça küçük Yağmur Atacan ile romantik bir fotoğrafını yayınladı.
Çok sayıda sosyal medya kullanıcısının yoğun ilgi gösterdiği paylaşıma ilk yorum ise MasterChef Türkiye yarışmasının jüri üyesi Mehmet Yalçınkaya'dan geldi.
MEHMET ŞEF YORUM YAZDI
Mehmet Yalçınkaya, ünlü çiftin romantik pozuna "Harikasınız" yorumunda bulundu.
Pınar Altuğ, 2009'da kızı Su'yu kucağına almıştı.