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    Pınar Altuğ eşini öperken paylaştı

    Pınar Altuğ, eşi Yağmur Atacan ve kızıyla birlikte hafta sonu karavanda takıldı.
    • Haber Merkezi
    • 04.04.2022 - 09:32
    • Güncelleme : 04.04.2022 - 10:31
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    Pınar Altuğ eşini öperken paylaştı

    Çocuklar Duymasın dizisinden sonra ekranlara ara veren ünlü oyuncu Pınar Altuğ, sosyal medya paylaşımlarıyla gündeme gelmeye devam ediyor.

    Altuğ, son olarak eşi ve arkadaşlarıyla karavan keyfi yaptı. Hafta sonu geçirdikleri keyifli anları paylaşan Altuğ, yine takipçileri tarafından eleştirildi.

    RAMAZAN HATIRLATMASI

    Pınar Altuğ'a gelen yorumlardan biri "Ramazan'dayız hatırlatmak istedim." oldu. Oyuncu bu hatırlatmaya anlam veremeyince "Neden hatırlatma ihtiyacı duydunuz?" diyerek takipçisine çıkıştı.

    Pınar Altuğ eşini öperken paylaştı #1

    Pınar Altuğ eşini öperken paylaştı #2


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