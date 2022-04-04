Pınar Altuğ eşini öperken paylaştı

Pınar Altuğ, eşi Yağmur Atacan ve kızıyla birlikte hafta sonu karavanda takıldı.

Çocuklar Duymasın dizisinden sonra ekranlara ara veren ünlü oyuncu Pınar Altuğ, sosyal medya paylaşımlarıyla gündeme gelmeye devam ediyor.

Altuğ, son olarak eşi ve arkadaşlarıyla karavan keyfi yaptı. Hafta sonu geçirdikleri keyifli anları paylaşan Altuğ, yine takipçileri tarafından eleştirildi.

RAMAZAN HATIRLATMASI

Pınar Altuğ'a gelen yorumlardan biri "Ramazan'dayız hatırlatmak istedim." oldu. Oyuncu bu hatırlatmaya anlam veremeyince "Neden hatırlatma ihtiyacı duydunuz?" diyerek takipçisine çıkıştı.