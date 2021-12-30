Pınar Altuğ: Gerçekten manyaksınız

Takipçileri, oyuncu Pınar Altuğ'u yaptıkları yorumlarla sinirlendirmeye devam ediyor.

Uzun zamandır ekranlarda olmayan Pınar Altuğ, kendisinden 9 yaş küçük olan Yağmur Atacan’la 14 yıl önce nikah masasına oturmuştu.

Evlendiğinden beri eşiyle arasındaki yaş farkı sürekli gündeme gelen Pınar Altuğ, yıllar geçmesine rağmen hala olumsuz eleştirilere maruz kalıyor.

Son olarak Instagram hesabından eşi ve kızıyla duygusal bir paylaşım yapan Altuğ’u yine gelen bir yorum kızdırdı.

"EŞEK KADAR KADINSIN"

Bir takipçisi, Altuğ’un fotoğrafının altına “Eşek kadar kadın, bula bula çocuk yaşta bir adam bulup evlendi. Oğlunuz gibi görünüyor vallahi pes.” yorumunu yaptı.

"HAY ALLAH"

Yorumu gören Altuğ ise “Hay Allah! Siz daha uygun birini bulun, o zaman ben boşanıp onunla evleneyim! Gerçekten manyaksınız!” sözleriyle takipçisine tepki gösterdi.