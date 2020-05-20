Pınar Altuğ: Hep böyle dans edelim kocam

Oyuncu Pınar Altuğ sosyal medya hesabı Instagram'dan eşi Yağmur Atacan'ın doğum gününü paylaştığı bir video ile kutladı.

İlk Aşkım isimli dizinin setinde tanışıp 2008 yılında evlenen Pınar Altuğ ve Yağmur Atacan çiftinin evlilikleri 12 yıldır devam ediyor.

"İYİ Kİ DOĞMUŞSSUN"

Oyuncu Pınar Altuğ eşinin doğum günü nedeniyle Instagram hesabından bir video paylaştı. Videoya "Hep böyle dans edelim kocam,iyi ki doğmuşsun. Seni çok seviyorum #HappyBirthday. Güzel dilekleriniz için teşekkür ederiz. Bizim için her ne düşünüyorsanız gani gani sizin de olsun, sağolun" notunu düştü.