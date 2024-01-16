Pınar Altuğ ile eşi Yağmur Atacan'ın aşk pozuna Gazze sorusu! "Gazze bizim boyumuzu aşar" Sosyal medyada aktif bir isim olan ünlü oyuncu Pınar Altuğ, eşi Yağmur Atacan ile aşk pozlarını paylaştı. Kareye Gazze hakkında gelen soru dikkat çekti.

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Gündemi yakından takip eden Çocuklar Duymasın'ın Meltem'i Pınar Altuğ, geçtiğimiz yıl şubat ayında meydana gelen Türkiye'yi sarsan büyük depremde de eşiyle birlikte elinden geleni yapmıştı.

Sosyal medyada özel hayatına dair de paylaşım yapan oyuncu ve sunucu, eşiyle pozlarını paylaştı.

Bu sefer yaş yorumu gelmedi

Yaş farkıyla sık sık gündeme gelen ve bu konuya dair sert tepkiler de gösteren oyuncunun pozuna bu sefer bambaşka bir yorum geldi.

Gazze sorusu

Bir takipçi, Altuğ'a "Gazze için yayın ya da yardım kampanyası yapmayı ne zaman düşüneceksiniz, depremde eşinizle ikili olmuştunuz bu hassasiyeti Gazze için göremedik. Bir eleştiriydi." yazdı.

"Dünya seyirci"

Altuğ ise bu yorumu yanıtsız bırakmadı ve "Biz depremde elimizin uzandığı gücümüzün yettiğince yardım etmeye çalıştık. Gazze bizim boyumuzu aşar, baksanıza dünya seyirci." dedi.