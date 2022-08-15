Pınar Altuğ ile Yağmur Atacan çiftinden yıl dönümü paylaşımı

'Çocuklar Duymasın' dizisinin 'Meltem'i Pınar Altuğ, kocası Yağmur Atacan’ın kendisine evlilik teklifi etmesinin yıl dönümünü kutladı.

Kendisinden 9 yaş küçük oyuncu Yağmur Atacan ile 2008 yılında nikah masasına oturan Pınar Altuğ, 2009'da kızı Su'yu kucağına aldı.

Mutlu bir evliliği olan çift, zaman zaman aradaki yaş farkı nedeniyle eleştirilere de maruz kaldı.

15 yıl oldu

1994 Miss Turkey birincisi Altuğ, yorumları hiçbir zaman dikkate almadı ve altını çize çize “Bu aşk birilerine gösteri olsun ya da birilerine bir şeyi kanıtlama kafasıyla başlamadı” dedi.

Bugün mutlu çiftten ayrı ayrı kutlama mesajları geldi.

'Çocuklar Duymasın' dizisinin 'Meltem'i Pınar Altuğ, kocası Yağmur Atacan’ın kendisine evlilik teklifi etmesinin yıl dönümünü kutladı, aynı romantiklikte bir cevap aldı.

“İyi ki be kocam”

Eşi ile birlikte teknede çektiği bir karesini sosyal medya hesabından paylaşan Pınar Altuğ, “Bana 'Karım olur musun?' diye soralı 15 yıl oldu, İyi ki be kocam. Sonsuza kadar!” notunu düştü.

“Şimdilik sadece 15 yıl”

Aynı kareyi Instagram hesabından paylaşan Yağmur Atacan da gönderisine; “Şimdilik sadece 15 yıl oldu 'evet' sorusunu soralı. My love (Aşkım)” diye yazdı.

“Bize kaldırıyorum bu kadehi”

Ardından bir paylaşım daha yapan eski oyuncu, “İyi ki dedik hep. Bize kaldırıyorum bu kadehi. En güzel pazartesi. İşten kaçmamın nedeni sevgilim... Nice yıllarımız olsun.” ifadelerini kullandı.