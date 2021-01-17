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Pınar Altuğ, imaj değiştirdi
Oyuncu Pınar Altuğ, sık sık sarı tonlarında kullandığı saçlarını koyu renge boyattı.
- Haber Merkezi
- 17.01.2021 - 07:54
- Güncelleme : 17.01.2021 - 08:04
Çocuk Duymasın dizisiyle yıldızı parlayan Pınar Altuğ, yıllardır sarı renkte kullandığı saçlarını koyu renge boyatıp kahkül kestirdi.
ÜNLÜ İSİMLERDEN ONAY ALDI
Sosyal medya hesabını aktif olarak kullanılan ünlü isimlerin başında gelen 46 yaşındaki Pınar Altuğ, yeni imajını "Sürpriz" notuyla Instagram hesabından sevenleriyle paylaştı.
Altuğ'un yeni imajını gören Deniz Seki "Çok yakışmış" yorumunu yaparken Emine Ün de "Bayıldım" dedi.