Euro
9.0118
0.49%
Dolar
7.4586
1.33%
Altın
437.78
0.06%
Borsa
1.524
-1.43%
Bitcoin
268.035
-0.12%
EXEN Coin
15.90
28.84%
3ºC
İstanbul
Bulutlu 3 C

    Pınar Altuğ, imaj değiştirdi

    Oyuncu Pınar Altuğ, sık sık sarı tonlarında kullandığı saçlarını koyu renge boyattı.
    • Haber Merkezi
    • 17.01.2021 - 07:54
    • Güncelleme : 17.01.2021 - 08:04
    WhatsApp ile paylaş Google News'de takip et
    Pınar Altuğ, imaj değiştirdi

    Çocuk Duymasın dizisiyle yıldızı parlayan Pınar Altuğ, yıllardır sarı renkte kullandığı saçlarını koyu renge boyatıp kahkül kestirdi.

    ÜNLÜ İSİMLERDEN ONAY ALDI

    Sosyal medya hesabını aktif olarak kullanılan ünlü isimlerin başında gelen 46 yaşındaki Pınar Altuğ, yeni imajını "Sürpriz" notuyla Instagram hesabından sevenleriyle paylaştı.

    Altuğ'un yeni imajını gören Deniz Seki "Çok yakışmış" yorumunu yaparken Emine Ün de "Bayıldım" dedi.

    Pınar Altuğ, imaj değiştirdi #1

    Pınar Altuğ, imaj değiştirdi #2

    Pınar Altuğ, imaj değiştirdi #3

    Pınar Altuğ, imaj değiştirdi #4

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir