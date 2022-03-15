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    Pınar Altuğ, kampa girdi

    Çocuklar Duymasın'ın Meltem'i Pınar Altuğ, yoga kampına katıldı.
    • Haber Merkezi
    • 15.03.2022 - 11:53
    • Güncelleme : 15.03.2022 - 11:57
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    Pınar Altuğ, kampa girdi

    47 yaşındaki oyuncu Pınar Altuğ'nun yeni hobisi yoga oldu. Geçtiğimiz hafta amuda kalktığı anı sosyal medya hesabından yayınlayan Altuğ, şimdi de yoga kampına katıldı.

    "İYİ GELDİ"

    Katıldığı kamptan bilgi veren güzel oyuncu o anlardan fotoğraflar da yayınladı. Altuğ, "Ruhuma iyi gelen müthiş 3 günden kalanlar" notuyla yaptığı paylaşımda fiziğiyle dikkat çekti.

    Esnekliğiyle takipçilerini şaşırtan Pınar Altuğ, çok sayıda beğeni ve yorum aldı.

    Pınar Altuğ, kampa girdi #1

    Pınar Altuğ, kampa girdi #2

    Pınar Altuğ, kampa girdi #3

    Pınar Altuğ, kampa girdi #4

    Pınar Altuğ, kampa girdi #5


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